El interés de Santos para fichar a Emmanuel Martínez fue real. Los brasileños realizaron varias ofertas para tratar de contratarlo y complacer a Fabián Bustos, pero Barcelona SC rechazó todas las propuestas y el jugador se terminó quedando en el club. El argentino ha sido uno de los mejores jugadores del 'Ídolo' desde que llegó, por lo que no quieren dejarlo ir por cualquier cantidad.

'Emma' estuvo dispuesto a resignar una parte de lo que le correspondía por la transferencia, pero de igual manera no se terminó dando su salida. Luego de que no se diera su llegada a Santos, Martínez fue figura frente Altético Mineiro, pero la falta de efectividad de sus compañeros no ayudó para que BSC llegue a la fase de grupos.

El atacante de los 'Toreros' no juega desde el 19 de marzo y desde el club no han aclarado si está lesionado ni cuándo volverá a las canchas. Martínez rompió el silencio tras mucho tiempo y realizó una publicación en Instagram con un mensaje muy fuerte, donde hace entender que alguien buscó exponerlo.

"Mañana volvemos en un partido duro,de esos que quiero estar. Sigan murmurando y especulando. Desde adentro se busco exponerme? No pasa nada,siempre para adelante", fue lo que escribió el argentino. Con esto deja claro que mañana volverá a estar convocado, pero deja la duda sobre qué pasó con él y quién quiso exponerlo.