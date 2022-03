La relación entre Néicer Reasco y Liga de Quito no es buena, debido a que ambas partes discutieron cuando los Djkorkeff Reasco estuvo cerca de dejar el equipo al no tener una mejora salarial. Finalmente el hijo de Néicer fue vendido a Newell's, pero las diferencias entre histórico jugador y el club no se solucionaron.

Ahora que 'Djorka' ya no está en LDUQ, Néicer había estado un tiempo sin hablar con los medios de comunicación, y hoy volvió a hacerlo en la previa del partido por la Copa Sudamericana entre Mushuc Runa y Liga de Quito. El ex jugador del 'Rey de Copas' fue entrevistado en Radio La Red recordó el título del 2009 en ese torneo y habló sobre la posición que tiene el club en cuanto a hinchada.

"Hemos ganado títulos nacionales, 4 títulos internacionales, tenemos una gran hinchada, un hermoso estadio, un gran complejo. Deberíamos ser el equipo número uno del país, sólo nos supera un equipo en cantidad de hinchas, nada más", fueron las palabras de Reasco, refiriéndose a Barcelona SC como el equipo que supera a LDUQ en hinchada.

El ex lateral derecho también aprovechó para aclarar el malentendido con la dirigencia de Liga: "Lo más duro es pelear el contrato del hijo. Se llega a un acuerdo, se habla, está todo dicho y después, el rato menos pensado Liga hizo todo diferente a lo que se había hablado. Djorka no quería irse, yo quería que se quede. Nosotros queríamos renovar. En principio, Liga no estuvo de acuerdo con lo que Djorka pidió. Yo no soy el representante de Djorka. Él terminaba contrato ahora en diciembre. Si yo fuéramos otro tipos de personas que queríamos dañar a Liga, nos parábamos firmes. Queríamos que Liga se quede con algo de un traspaso porque Djorka jugó toda la vida ahí".