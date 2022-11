Faltan horas nada más para que se juegue el primer partido de la final de la LigaPro - Serie A, temporada 2022, en el Estadio Monumental con el enfrentamiento entre Barcelona y Sociedad Deportiva Aucas. Hay mucha expectativa para ver el choque de ídolos por lo que las estadísticas retrotraen campeonatos pasados que se definieron con una final.

Es así que recordando la temporada 2011, campaña donde Deportivo Quito y Emelec se enfrentaron en el encuentro final, se pudo evidenciar que el equipo de la Plaza del Teatro fue el último que ha logrado vencer en calidad de visitante dentro de una final de ida en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.

En dicha temporada, donde los chullas fueron campeones, el Club Sport Emelec logró ganar la primera etapa, mientras que Deportivo Quito la segunda, y tomando en cuenta que la posición de los capitalinos en la acumulada era superior a la de los eléctricos, el compromiso de vuelta se disputaría en el Estadio Olímpico Atahualpa.

En el duelo de ida, disputado en el George Capwell, los chullas derrotaron 1x0 a los azules con un solitario tanto de Fidel Martínez. Ya en la vuelta, Deportivo Quito volvió a vencer a Emelec con un solitario tanto de Matías Alustiza.

A raíz del 2011 se disputaron siete finales, desde aquella temporada ningún equipo ha logrado ganar en condición de visita en el compromiso de ida. En la temporada 2017, y ya habiéndose disputado las finales del 2014 y 2015, el Emelec volvería a convertirse en un equipo que gane en condición de visita.

Los eléctricos lograron ganar los dos compromisos finales al Delfín. En la ida, disputada en el Capwell, vencieron 3x1, mientras que en la vuelta, jugada en el Jocay de Manta, ganaron 2x0.

A partir de allí los compromisos finales del 2018 (Emelec vs Liga). 2019 (Delfín vs Liga), 2020 (Barcelona vs Liga) y 2021 (Independiente del Valle vs Emelec) no registraron triunfos de ningún equipo en calidad de visitante. De todos estos emparejamientos, Barcelona e Independiente lograron dar la vuelta olímpica en calidad de visitante tras ganar las series.