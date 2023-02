El último título nacional que ganó el Club Sport Emelec, lo hizo de la mano de Alfredo Arias, director técnico uruguayo que actualmente dirige en Peñarol de Montevideo. En entrevista con Marcando Agenda de Ecuagol, Arias reveló su intención de fichar a Bryan Angulo para esta temporada.

Arias recordó su etapa en Emelec, algo que guarda con mucho cariño: "No fue fácil. Pero siempre se tienen que dar algunas condicionantes para que un equipo grande pueda ser campeón. No siempre por mejores jugadores que contrates se puede salir campeón. Nuestra primera experiencia salimos vicecampeones y la hinchada de Emelec acostumbrada a ganar pedíamos que nos fuéramos. Menos mal nos dieron la confianza un semestre más y poder salir campeones".

Además, el DT agregó: "La vida ha sido justa conmigo. Los sueños se van cumpliendo. En Emelec nos ayudaron muchísimo, nos perdonaron incluso cuando no fuimos campeones y ahora siempre me llaman y me escriben hinchas emelecistas y eso lo guardo siempre como un recuerdo importante".

Tanto Peñarol como Emelec están en la Copa Sudamericana y ante un posible cruce con los eléctricos, Arias manifestó: "

Espero no encontrarme en Copa Sudamericana con Emelec. Ustedes saben cómo es esto. Uno va a tener que hacer fuerzas por el equipo donde uno trabaja pero sería difícil enfrentarme a un equipo tan querido como Emelec".

Arias reveló que recientemente quiso fichar a Bryan Angulo para Peñarol pero delantero fichó por Emelec: "Cuando llegué al club estaban Herrera y Stracqualursi y asomando estaba Brayan Angulo. Luego dejamos ir a los extranjeros y nos quedamos con el Cuco. A mí se me reían cuando yo decía que su juego parecía al de Benzemá, que es el de entrar y salir del área. Él me llamó cuando fue al Santos de Brasil y ahora cuando ya no estaba, averiguamos cómo estaba su situación. Lo queríamos traer a Peñarol pero lamentablemente no se pudo".