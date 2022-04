Dura prueba: Emelec define once para enfrentar a Palmeiras

Tras dos empates contra los rivales modestos, ahora por la tercera fecha de la Copa Libertadores Emelec tendrá que enfrentar al duro Palmeiras. El cuadro guayaquileño alista el once para recibir al bicampeón de América.

Envuelto en críticas por el resultado y rendimiento, el entrenador Ismael Rescalvo tendrá que armar un once estelarista con la ausencia del argentino Mauro Quiroga. El delantero no se recuperó del golpe en la cabeza aún y no estará contra el Verdao'.

El esquema a usar será nuevamente un 4-4-2, el mismo que estuvo presente en la última victoria contra el SD Aucas en la jornada pasada de la LigaPro. Emelec necesita sumar o verá complicada sus aspiraciones de meterse a octavos.

El once de Emelec en el Banco del Pacífico será con: Ortíz; Caicedo, Leguizamón, Guevara, Pittón; Carabalí, Arroyo, Rodríguez, Rojas; Cevallos, Cabeza.