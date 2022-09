Este sábado 3 de septiembre de 2022 Deportivo Cuenca sacó una vicotria muy importante contra Independiente del Valle en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Los 'morlacos' volvieron al encuentro tras un grave error de Moisés Ramírez.

El primer tiempo dejó un resultado favorable para Independiente del Valle que se pudo ir al descanso con una victoria parcial tras un tanto de Fernando Gaibor. El equipo de Anselmi tendrá que jugar las semifinales de la Copa Sudamerica en esta semana, lo cual pudo influír en su rendimiento.

Deportivo Cuenca no estuvo fino de cara al ataque en el primer tiempo, pero para la segunda mitad se encontró con el gol tras un grave error de Moisés Ramírez que le terminó costando a su equipo no solo el empate, sino también la derrota.

Con un Independiente del Valle lanzado al ataque, Lucas Mancinelli pudo liquidar el encuentro después de una buena contra para los locales. Deportivo Cuenca terminó defendiendo muy bien su ventaja y llevándose 3 puntos de oro.

Lejos de la etapa

La derrota vuelve a dejar muy lejos a Independiente del Valle del primer lugar la tabla de posiciones de la segunda etapa, a la espera de lo que haga Aucas. El campeón ecuatoriano debe pasar página y alistar todo para conseguir un pase a la final de la Copa Sudamericana, cuando en la semana visite a Melgar en Perú.