La Selección Ecuatoriana conoció el viernes que Qatar, Senegal y Países Bajos serán los rivales en el Grupo A del Mundial Qatar 2022. Los dirigidos por Gustavo Alfaro debutarán frente al anfitrión, partido que será clave para las aspiraciones de clasificar a los octavos de final e igualar la mejor participación de 'La Tri' en una cita mundialista.

Luego de conocer los rivales de Ecuador, los hinchas se mostraron muy contentos y empezaron a hablar de favoritismo, a pesar de las otras selecciones son muy complicadas. Édison Méndez, histórico jugador de 'La Tri', habló sobre el sorteo y dio un baño de realidad a los aficiondaos ecuatorianos por menospreciar a Qatar, Senegal y Países Bajos.

"En el fútbol no hay nada fácil y menos en un Mundial. El anfitrión Qatar va intentar hacer cosas grandes, Países Bajos y Senegal también son difíciles. No somos favoritos, seguimos siendo Ecuador, hay que hablar claro", dijo Méndez en Radio Área Deportiva. El único jugador ecuatorianos que ha jugado tres Mundiales dejó claro que no se tiene que menospreciar a nadie y menos en un torneo como este.

Dentro de la Selección Ecuatoriana tomaron el grupo de la misma manera que Méndez, algo que es positivo para no permitir que los jugadores lleguen confiados. 'La Tri' es un gran equipo, pero enfrentará a selecciones que tienen individualidades muy importantes que juegan en la élite de Europa y pueden cambiar el partido en una sola jugada.