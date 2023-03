Por primera vez desde la salida de Gustavo Alfaro tras el mundial de Qatar 2022, Ecuador está muy cerca de tener nuevo entrenador. 'La Tri' ya tendría todo acordado con el entrenador español que dirigió a Qatar en el pasado mundial, Félix Sánchez.

Félix Sánchez era el 'tapado' en las negociaciones de Ecuador en la búsqueda de un nuevo entrenador, el técnico español ya tendría todo acordado y sería oficializado en las siguientes horas. El DT fue elegido por encima de Guillermo Almada, Paulo Bento y Sebastián Beccacece.

¿Cuánto ganaba en Qatar?

Según las últimas informaciones el sueldo de Félix Sánchez al frente de Qatar era superior a los 3 millones, desde FEF no se han confirmado cifras para el nuevo entrenador, no obstante, no se espera que 'La Tri' haya igualado dicho salario.

Sánchez llega al país con resultados buenos y también malos, el DT español llevó a Qatar a ganar su primera copa de Asia en un gran torneo, pero también fue el responsable del peor anfitrión en la historia de las Copas del Mundo, puesto que, perdió los 3 partidos en su grupo, uno de ellos ante Ecuador.