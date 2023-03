La relación entre Gustavo Alfaro y la FEF ha quedado muy tocada tras el mundial de Qatar 2022 y la posterior demanda del entrenador argentino para la selección de Ecuador. El DT exige en FIFA el pago atrasado de salarios e impuestos, aunque FEF reclama los motivos.

El presidente de la FEF, Francisco Egas, conversó con los colegas de Radio La Red sobre algunos temas de la actualidad del fútbol ecuatoriano y puntualmente sobre la relación con Gustavo Alfaro. El DT cuestionó que uno de los motivos para el reclamo del argentino "No Existe".

"El Profesor Alfaro pide que le pagamos $1,4 millones por impuestos y un millón por jugar 16avos de final del Mundial, lo cual no existe. Esos son los desacuerdos que llevan al monto pedido por el profesor Alfaro", reveló Egas en Radio La Red.

Gustavo Alfaro estaría reclamando el pago de 1 millón de dólares por jugar los 16vos del mundial de Qatar 2022, algo que no pasó, puesto que, el torneo tiene fase de grupos y los posteriores octavos de final, a los cuales Ecuador no llegó tras perder con Senegal en el último encuentro.

Egas también comentó que lamentó que Ecuador haya llegado a una demanda con Gustavo Alfaro. El técnico argentino pasó a la historia del fútbol nacional tras clasificar a 'La Tri' al cuarto mundial de su historia en las pasadas Eliminatorias.

"Me da tristeza haber llegado a este punto con Gustavo Alfaro. Siempre estuvimos prestos a conversar pese a que no teníamos el dinero que la FIFA entrega por la participación al Mundial. Hemos tratado de llegar a acuerdos pero no se ha logrado", reveló el presidente de FEF.