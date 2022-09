Los equipos de la LigaPro ya se están moviendo de cara a la próxima temporada y Emelec no es la excepción, a pesar de que Nassib Neme no continuará como presidente del club. Todavía no hay fecha para las elecciones en el 'Bombillo', por lo que Neme está realizando algunas gestiones que ayudarán al equipo.

El año de los dirigidos por Ismael Rescalvo no ha sido bueno y la única manera de salvarlo es ganar la segunda etapa de la LigaPro, algo que parece complicado, pero no se rendirán. Algunos jugadores de Emelec destacaron en este año, y uno de ellos fue premiado por Neme con la compra de sus derechos deportivos.

Stéffano Dueñas, periodista allegado al 'Bombillo', informó que Emelec pagó 1 millón de dólares por el 80% del pase de Diego García. El equipo guayaquileño ya firmó los papeles con Boston River y el contrato del 'Demonio' será hasta 2027, asegurando que el jugador se quede por varios años.

El uruguayo es uno de los mejores jugadores de Emelec desde que llegó para el segundo semestre, y en pocos meses mostró un gran nivel. Sus actuaciones convencieron a Neme de hacer una inversión importante, la cual espera que le dé un buen retorno al club con una venta en el futuro.