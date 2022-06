Darío Aimar no continuará en Barcelona SC y tienes a tres equipos interesados en él.

Los pocos minutos que tuvo Darío Aimar desde la llegada de Jorge Célico a la dirección técnica de Barcelona SC, hizo que el defensa central no quiera continuar en el club y le busquen salida. El defensa de 27 años mostró una mala actitud por no ser titular, algo que molestó a Célico, quien prefirió que no continúe en el club.

El representante de Aimar está buscando club desde la semana pasada y ya hay interés de tres equipos en ficharlo. Uno de ellos es Emelec, el rival de patio de BSC, equipo que necesita un defensa central por la lesión de Joel Quintero y están evaluando la posible llegada del jugador del 'Ídolo'.

José Mera, periodista ecuatoriano, dio la información que en Argentina quieren fichar a Darío Aimar, y después se conoció que San Lorenzo es el club que evalúa al ecuatoriano, según Ecuagol. El mismo medio añadió que un equipo del ascenso mexicano también puso los ojos en 'El Dari', oferta que es atractiva por lo económico.

Rubén Darío Insúa es el entrenador de San Lorenzo y habría pedido la llegada de Aimar, por lo que es una gran opción para que pueda tener regularidad al contar con su confianza. Emelec está interesado en el jugador de BSC, pero ahora las negociaciones se complicarán ante las ofertas que llegan desde el exterior.