Restan pocos días para el enfrentamiento entre Liga de Quito y Barcelona Sporting Club por la jornada 6 de LigaPro y un jugador albo ya puso su picante para el duelo que se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Universitarios y toreros jugarán a las 18h00.

Ese es el caso del mediocampista ecuatoriano de 23 años, Alexander Alvarado, quien recordó el invicto que llevan los universitarios ante los albos pues recordamos que el cuadro torero no ha podido sacar tres puntos en el Estadio de Ponciano a lo largo de la historia.

"La gente dice que Barcelona no juega bien en la altura pero ellos vendrán con la idea de romper esa racha. No sé si será un clásico ante Barcelona, pero sí es un partido importante que todos los queremos jugar", dictaminó el futbolista.

Asimismo, el mediocampista ofensivo indicó que dentro de la interna de los albos, el cotejo ante los toreros se vive diferenteal de los demás. "Los compañeros me dicen que este partido no se puede perder por lo que significa Barcelona. Somos conscientes de que en los 90 minutos no han podido ganar y eso debemos mantener".

Finalmente, Alvarado expresó que para la fanaticada torera, le es suficiente el haber dado la vuelta olímpica tras ganar la serie de los penales en la final de la temporada 2020. "Para los hinchas de Barcelona es suficiente el haber ganado mediante la vía de los penales, igual es un partido bonito y siempre habrá esa discusión", concluyó.