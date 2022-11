Fabián Bustos tras perder la final de ida: "Fue injusto no haber sumado"

El estratega del Barcelona Sporting Club, Fabián Bustos, conversó con los medios de comunicación luego de la derrota de sus dirigidos 1x0 ante Sociedad Deportiva Aucas en la final de ida de la LigaPro que tuvo lugar en el Estadio Monumental ante un estadio lleno. El estratega de 53 años indicó que el resultado obtenido no es justo y además acotó que trabajarán en revertir la situación.

En primera instancia, el argentino indicó que la falta de efectividad en la ofensiva fue uno de los factores determinantes para no conseguir un buen resultado en el escenario de Guayaquil. “Nos faltó mucho en finalización, tuvimos varias chances para convertir. Tenemos que mejorar el juego aéreo, ellos son fuertes allí. Es injusto el resultado que se llevan, intentaremos ganar el partido para conseguir la estrella”. acotó.

Así también, Fabián Bustos —quien ya logró campeonar en dos ocasiones dentro del Campeonato Ecuatoriano— expresó que el gol que recibió y la falta de definición fueron los factores que le disgustaron en el juego de sus dirigidos. "No me gustó que nos vuelvan a convertir. Fue injusto no haber sumado por lo menos, ellos hicieron un buen juego y nosotros tuvimos nuestras chances. Mientras tengamos las posibilidades, tenemos 98 minutos para conseguir un resultado allá".

Finalmente, ya pensando en el compromiso de vuelta, Bustos indicó que deben mejorar en varios aspectos para lograr dar la vuelta al resultado en el Gonzalo Pozo Ripalda. Así también, luego de 48 horas se darán a conocer los resultados de la lesión de Pedro Pablo Velasco quien abandonó el terreno de juego en camilla.