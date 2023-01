Liga de Quito es uno de los equipos que mejor se ha reforzado para este 2023. El 'Rey de Copas' quiere volver a lo más alto del campeonato nacional y también se ilusiona con sumar una nueva estrella internacional con su participación en la Copa Sudamericana.

Uno de los fichajes importantes de LDU para esta temporada el defensor Richard Mina, quien llegó al Albo tras coronarse campeón de la temporada 2022 con la camiseta de Aucas. El jugador afirmó en diálogo con Área Deportiva que esperar ganas cosas lindas con la camiseta de LDU.

"No quiero prometer, no me gusta hablar mucho, yo soy de los que trabaja, le voy a aportar mucho a Liga, vamos a conseguir cosas muy lindas". comentó el jugador.