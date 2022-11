Los últimos días han sido jornadas intensas en el Club Sport Emelec que ya consumó la salida de Nassib Neme y el arribo de José Pileggi, quien se encuentra negociando la salida del español Ismael Rescalvo para arrancar su proyecto deportivo.

En ese sentido han sonado varios nombres para el puesto que deja el entrenador europeo. Unos ya conocen al club guayaquileño, como es el caso de Gustavo Quinteros y Omar De Felippe y otros buscan hacer historia. En esta ocasión fue el uruguayo Alfredo Arias, quien admitió que solo dirigiría a Emelec en Ecuador.

"Meses después que me fui de Ecuador tuve la oportunidad de volver, por contactos con empresarios que me decían el presidente tal te quiere, pero yo digo no, si vuelvo será a Emelec," aseveró el uruguayo.

Además, el estratega nacido en Canelones aseguró que el equipo eléctrico es un club europeo y se mostró agradecido por su ciclo en el elenco ecuatoriano donde se coronó campeón nacional en el 2017.