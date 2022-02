Deportivo Cuenca derrotó a Liga de Quito en el inicio de la Fecha 2 de la primera etapa de la LigaPro. El 'Rey de Copas' no tuvo su mejor partido y lució un juego muy pobre ante un rival que lo venció desde los físico y colectivo en el segundo tiempo.

El equipo morlaco lució mucho mejor en la cancha que Liga de Quito, que sigue sufriendo no tener a un centro delantero de área. El entrenador Pablo Marini reconoció que no se sintieron cómodos y que evidentemente este no fue su mejor partido.

"En líneas generales fue un mal partido, nunca nos sentimos cómodos, nos costó mucho, el campo fue muy malo", reconoció el entrenador.

Por otro lado, el primer tiempo de Liga de Quito no fue tan malo, puesto que, el 'Rey de Copas' fue más ofensivo y tuvo una clara oportunidad de gol en los pies de Nilson Angulo. Marini reconoció que les faltó generación de fútbol a lo largo del encuentro:

"Nos falta generación de fútbol. No tuvimos clara la definición en el último pase. Tuvimos oportunidad para convertir", analizó Marini.

Con esta derrota, Liga de Quito sufrió el primer golpe de la temporada y los aficionados piden al club más juego y más actitud para encarar los próximos partidos.