Liga de Quito tendrá un recorte en el presupuesto para el próximo año, por lo que deberán buscar jugadores con salarios bajos y también reducirán los pagos a los que conforman la plantilla actual. Los 'Albos' tuvieron un muy mal año en lo futbolístico, ya que la planificación de la dirigencia no fue acertada.

Para poder fichar, el 'Rey de Copas' dejará salir a jugadores que no cumplieron con las expectativas y también a quienes no quieren aceptar la rebaja en su salario. Todo apunta a que los futbolistas que no continuarán en el club son Juan Cruz Kaprof, Mosiés Corozo, Pedro Pablo Perlaza y Luis Ayala.

Ayer en horas de la noche, se conoció que un delantero ecuatoriano es del gusto de Pablo Marini y el DT de Liga lo querría para reforzar su plantilla. El periodista Nicolás Ayala dio a conocer que Miguel Parrales es el elegido por Marini para ser uno de los 'nueves' del equipo junto a Djorkaeff Reasco.

Parrales no ha tenido un buen año en Guayaquil City, pero al parecer ha convencido al DT de Liga para que quiera ficharlo. El comunicador de Radio Área Deportiva añadió en su cuenta de Twitter que los 'Albos' también quieren realizar el fichaje de un delantero extranjero, pero todavía no hay nombres.