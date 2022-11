"Jugar una final no es para cualquiera", dice uno de los mejores guardametas de LigaPro, Hernán Galíndez (VIDEO)

Uno de los refuerzos estrella para el finalista Sociedad Deportiva Aucas durante la temporada 2022, el guardameta Hernán Galíndez, conversó con los medios de comunicación en su llegada a Guayaquil sobre el pálpito de la primera final de la LigaPro 2022. Los orientales se verán las caras ante los toreros este domingo 6 de noviembre a las 16h00 en el Estadio Monumental.

El seleccionado nacional ecuatoriano comentó que su actual club es merecedor de llegar al partido más importante del campeonato, además, destacó la confianza que tiene el cuadro de César Farías que llega invicto en toda la Segunda Etapa de la LigaPro. "Será un partido durísimo pero los dos equipos hicimos el esfuerzo para llegar a la final, los dos somos merecedores de poder jugarla. Estamos a la altura de las circunstancias y venimos con mucha confianza por lo que venimos haciendo", dijo el guardameta.

Así también, Galíndez destacó al rival de turno: el Barcelona Sporting Club dirigido por Fabián Bustos, director técnico que regresó al banquillo torero y precisamente logró dar la vuelta olímpica en 2020 cuando venció a Liga en lanzamientos penales. "Llegamos merecidamente a la final con buenas actuaciones. Este partido no será la excepción pero jugaremos con un rival durísimo, en su estadio, con su gente pero estamos a la altura de las circunstancias (...) Es uno de los equipos más grandes del país con jugadores de trayectoria y jerarquía", mencionó.

Finalmente, el golero de 35 años indicó que haberle ganado los dos encuentros anteriores a los toreros dentro de la temporada regular no influirá en nada dentro de la gran final de la LigaPro. "Las finales son diferentes siempre. No importa cómo quedaron los dos partidos de antes, estos serán dos diferentes, vamos a estar muy concentrados. Lo disfrutaremos... jugar una final no es para cualquiera", concluyó Galíndez.

No te pierdas la final de ida de la LigaPro a través de la señal de Star+. El encuentro se disputará este domingo 6 de noviembre a las 16h00.