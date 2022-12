El argentino Ricardo Garceca es uno de los apuntados para llegar a la selección ecuatoriana de fútbol, en caso de que Gustavo Alfaro decida no renovar su contrato con la tricolor. La decisión se tomará en esta semana.

El estratega con pasado en selección peruana de fútbol donde dejó un gran recuerdo, dialogó con el programa De Fútbol Se Habla Así de DSports Chile donde reveló que selección le gustaría dirigir.

“Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo Falcioni me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa,” reveló Gareca.

Gareca tuvo un gran paso por Vélez Sarfield en el 2009 como entrenador y en el 2015 llegó a la selección peruana de fútbol. El "Tigre" llevó a los sudamericanos a una copa del mundo tras 36 años al disputar el Mundial de Rusia 2018.