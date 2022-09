¿Lo perdonarán? Antonio Valencia reveló por qué no volvió a El Nacional

Antonio Valencia, es quizás, uno de los últimos jugadores que salió de la cantera de El Nacional y brilló en el viejo continente. El ecuatoriano partió con tan solo 20 años al fútbol europeo y sin escalas.

En ese sentido, tras su extensa trayectoria en el más alto nivel, el ´nacho´ esperaba con ansias la vuelta del jugador que fue uno de sus mejores proyectos. Sin embargo, y para la sorpresa de todos, el tren amazónico llegó a Liga de Quito en su vuelta al fútbol ecuatoriano, tras ese hecho, Valencia explicó el motivó en diálogo con DiverGente.

"Sí quería llegar a El Nacional, pero el club pasaba un momento muy complicado. Se dio la oportunidad de hablar con Liga y se concretó. Los hinchas de El Nacional podrán estar resentidos porque no llegué al equipo, pero deben entender que en esa época no había presidente, ni directiva. No había con quién hablar y debía seguir con mi carrera," reveló el histórico jugador ecuatoriano.

Antonio Valencia hizo sus últimos años de inferiores en El Nacional y llegó a jugar en la primera categoría del cuadro capitalino junto a David Quiroz, Pedro Quiñónez, Christian Benítez entre otros.