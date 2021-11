Luis Alfonso Chango se mostró molesto con la LigaPro y advirtió si no los dejan jugar en Echaleche.

Luis Alfonso Chango advierte a la LigaPro si no les permiten jugar en Echaleche

Desde que se creó la LigaPro en el año 2019, Luis Alfonso Chango ha sido uno de los que más se ha quejado por el accionar del ente que regula el campeonato ecuatoriano. El directivo de Mushuc Runa ha declarado varias veces en contra de Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, mostrando su malestar en público.

Uno de los temás más comentados alrededor del 'Ponchito' es su estadio, que se encuentra a más de 3.000 metros de altura y solamente Barcelona SC y Emelec no han disputado ningún partido en ese recinto deportivo. Chango mostró que está cansado de que a su equipo lo saquen de su estadio e hizo una advertencia a la LigaPro si no les permiten jugar en Echaleche.

"El escenario deportivo de Echaleche tiene un aforo de 7000, 8000 aficionados, y estamos trabajando en el tema de las luminarias. Nosotros analizamos dejar de participar en el fútbol profesional porque creemos que hay dedicatoria para Mushuc Runa, inclusive, lo seguimos analizando y por eso no permiten o van a permitir que juguemos en nuestro estadio. Nos ponen muchos obstáculos" declaró Chango en Mundo Deportivo.

"GOLTV, LigaPro e inclusive FEF toman a Mushuc Runa como la última rueda del coche. Envié un mensaje al Sr. David Constante -Director de Competiciones de LigaPro- sobre nuestro análisis, de retirarnos del fútbol profesional por la falta de apoyo. Yo no vivo del fútbol, el fútbol lo que me ha dado, más bien, son dolores de cabeza. Si no nos permiten jugar en nuestro estadio nos vamos a retirar del torneo" finalizó el dirigente del 'Ponchito'.