La finalización de la Primera Etapa de la LigaPro se encuentra a la vuelta de la esquina y varios clubes se preparan para la finalización de esta parte del año para afinar los errores. Tal es el caso de Mushuc Runa, cuadro que tendrá que afinar varios engranajes para salir del complicado momento que viven.

En una entrevista con Radio Ambato, el presidente vitalicio de Mushuc Runa, Luis Chango, volvió a detonar incendiarias declaraciones, en esta ocasión contra su propia institución. Y es que el mandamás del ‘Ponchito’ comentó sobre la indiferencia que le produce ser dueño del club de LigaPro.

“A mí ni me va ni me viene si desciende o no Mushuc Runa, me da lo mismo. Yo no vivo del fútbol, vivo de mis empresas, de mis otros negocios”, sentenció el mandamás del cuadro de Tungurahua cuando se le preguntó sobre una posible pérdida de categoría debido a los malos resultados.

Mushuc Runa se encuentra complicado en la tabla de posiciones, es último con solamente ocho puntos obtenidos. El ‘Ponchito’ ganó solamente dos encuentros en LigaPro tras doce fechas disputadas. Antes de la finalización de la Primera Etapa, el cuadro indígena tendrá que enfrentar a Orense, Católica y Liga de Quito.