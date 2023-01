Para esta temporada 2023 Aucas ha dejado salir a varios elementos que hicieron historia con el club después de coronarse campeones en el 2022. Uno de esos referentes en abandonar la plantilla es Víctor Figueroa, quien fue el capitán y líder de ese campeonato.

En diálogo con Espn, Figueroa reconoció que la decisión de Aucas le tomó por sorpresa, puesto que, había un convenio para seguir si el equipo jugaba la Copa Libertadores en 2023. El 'negro' comentó que lo que más le hubiera gustado era que le confirmen su no continuidad personalmente.

"Les dije que me hubiese gustado de que estuvieramos sentados los 3 y me dijeran en la cara de que no continuaba, pero bueno no se pudo dar de esa manera", afirmó el 10.