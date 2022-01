La lesión de Adrián Gabbarini no solo dejó complicado a Liga de Quito en el arco, sino que su líder no estará por mucho tiempo en el campo de juego. 'Gabba' se convirtió en un jugador que une al grupo, por lo que todos le tienen respeto y es uno de los líderes en el vestuario de LDUQ, algo que no había hace mucho tiempo.

Desde que se el arquero argentino-ecuatoriano se lesionó, surgió la duda de quién será el capitán de Liga. Pablo Marini, director técnico del equipo, estaba evaluando a Luis Caicedo como el portador de la banda, pero eso no prosperó y el estratega de los 'Albos' se decidió por un extranjero.

Marini habló en una entrevista con Radio La Red y confirmó que Ezequiel Piovi será el capitán de Liga de Quito mientras Gabbarini esté lesionado. El mediocampista argentino ha entrado muy bien en el vestuario desde su llegadas y ahora le llega la oportunidad de ser quien lleve la banda de capitán del 'Rey de Copas'.

El DT de los 'Albos' añadió que el 'Kunty' Caicedo y Franklin Guerra serán los subcapitanes del equipo. Ahora solo falta saber cómo Marini irá armando el equipo y el sistema de juego que utilizará tras la llegada de los refuerzos. Por el momento está aguardando por un enganche o mediapunta que pueda marcar la diferencia en los últimos metros.