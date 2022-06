El delantero ecuatoriano no ha podido ganarse un lugar como titular en el DC United.

Michael Estrada no la pasa 'bien' en la MLS

Este sábado 18 de junio 2022 el DC United no pudo contra el Chicago en la MLS. El delantero ecuatoriano, Michael Estrada, no la está pasando bien en el equipo de la capital donde no ha podido ganarse el puesto de titular y en el último partido fue suplente.

+ (OFICIAL) Barcelona SC hizo oficial el fichaje más esperado por los hinchas

+ Nilson Angulo ya está en Bélgica para unirse al Anderlecht

+ Del exterior: Los 2 clubes que recibirán más dinero por los jugadores de 'La Tri' en Qatar

Michael Estrada fue suplente en el último partido del DC United y apenas pudo ingresar a la cancha en los últimos minutos sin poder ayudar a que rescaten el empate. El delantero ecuatoriano está alternando titularidades y suplencias en su equipo.

¿Titularidad en 'La Tri'?

El delantero ecuatoriano es titular en el equipo de Gustavo Alfaro, sin embargo, su nivel y su falta de gol han generado varias críticas y dudas en su presencia en el 11 que abra en Qatar. El 9 ecuatoriano buscará volver a su mejor nivel.

El próximo partido del DC United será contra el Nashville el siguiente sábado, 25 de junio de 2022, donde se espera que Estrada vuelva a estar entre los titulares.