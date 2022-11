El volante ecuatoriano José Cifuentes no seguirá en el LAFC.

Tras alzar la copa de campeón de la Mayor League Soccer en una final destacada con el Los Angeles FC, el volante ecuatoriano José Cifuentes colgó un mensaje de despedida del club y es que reportan que el 'tricolor' seguirá su carrera en Europa, eso si los interesados tendrán que pagar una fuerte suma.

Aún con un año más de contrato, tanto el Brighton como el Valladolid que son los supuestos interesados tendrán que pagar no menos de 6 millones de euros, este precio es el que rondará para que el club norteamericano deje ir a uno de sus titulares.

No es la primera vez que las Gaviotas se interesan en Cifuentes, quienes ya tienen a Sarmiento, Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán en sus filas. El 'tricolor' no salió porque no hubo acuerdo con el equipo estadounidense.

El Real Valladolid también apostó fuerte por un ecuatoriano pagando 7 millones de euros por Gonzalo Plata, cifra que llegaría hasta 10 con las variables que se acordaron con el Sporting Lisboa.