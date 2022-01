"No es justa", jugador de 'La Tri' habló sobre la sanción a Arturo Vidal

El viernes se conoció que Arturo Vidal recibió una sanción de tres partidos por la patada que propinó a Félix Torres durante el partido de las Eliminatorias entre Chile y Ecuador. El jugador del Inter de Milán dio un planchazo en la cabeza y pecho del ecuatoriano, algo que significó su expulsión.

+ Miguel Ángel Loor confirma que Cumbayá sí puede ser sancionado

+ Emelec no da por cerrado el mercado de pases y busca fichar un jugador más

+ Orense confirma un nuevo fichaje para su delantera

La acción de Vidal dio la vuelta en todo el mundo por lo fuerte que fue la patada. Los hinchas chilenos estaban expectantes ante la sanción que le iba a imponer la CONMEBOL a su jugador, ya que es una de las piezas clave para intentar conseguir un cupo a Catar 2022. Al conocerse que serán tres partidos, generó muchas opiniones y un jugador de 'La Tri' también opinó sobre el tema.

Hernán Galíndez, flamante refuerzo de la Universidad de Chile, dio una entrevista para DirecTV Chile donde dejó claro que no está de acuerdo con la sanción a Arturo Vidal. "Con la expulsión de Vidal y la lesión de Alexis, nos pareció que teníamos todo para ganar el partido ante Chile. Me parece que la sanción de tres partidos a Vidal no es justa. Sería muy bueno para la liga local que Chile pueda clasificar", declaró el 'Gordo'.

A muchas personas les pareció muy grande la sanción de tres partidos, algo a lo que está alineado Galíndez y lo hizo público en la entrevista. Chile no podrá contar con uno de sus mejores jugadores y tendrá que jugarse la clasificación al Mundial frente a rivales muy complicados como Argentina, Bolivia y Brasil de visitante, y en la última fecha ante Uruguay.