Uno de los equipos que pasarán a la historia del fútbol ecuatoriano fue el Emelec que logró ser tricampeón del fútbol nacional entre 2013 y 2015. Aquella plantilla liderada por Gustavo Quinteros y Omar de Felippe era muy superior a todos sus rivales.

En el 2015, Emelec dejó ir a Gustavo Quinteros, para que Omar de Felippe tome las riendas del equipo llegando a la final y ganando el tricampeonato histórico. El estratega argentino tuvo un buen desempeño con los azules, no obstante, en 2016 tras un 5x0 salió del equipo.

"Yo me tuve que ir de Ecuador por un inconveniente personal, pero si no, me hubiera quedado encantado. Tuve que tomar la decisión de regresar a Argentina pero siempre que puedo sigo a Emelec", comentó el DT.