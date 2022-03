Ecuador no la pasa bien en Paraguay y pierde 2x0 al final del primer tiempo

Ecuador no la está pasando bien en Paraguay en un partido que pierde 2x0 al final de la primera mitad. El equipo nacional no luce cómodo en la cancha y sus jugadores no se han logrado plantar como acostumbran. El segundo gol de los locales llegó después de un terrible error de Piero Hincapié y Hernán Galíndez.

+ Calcula los resultados para que La Tri clasifique a Qatar 2022

El partido estaba por terminar con el 1x0 en el marcador, pero Piero Hincapié, inexplicablemente para su calidad, envió una pelota al área de Hernán Galíndez, pero el portero estaba lejos de la posición del pase y la pelota terminó en el arco.

Pese a la derrota el equipo nacional está clasificando de manera directa al mundial de Catar 2022, puesto que, Brasil está venciendo a Chile y Uruguay pudo anotar el primero contra Perú. No obstante, 'La Tri' necesita salir a la cancha a mejorar su imagen y a buscar el empate.