Este viernes 22 de julio de 2022 la FEF confirmó que los partidos de cuartos de final de la Copa Ecuador sí contarán con el VAR. El torneo organizado por la FEF ha dejado grandes sorpresas como la eliminación de Barcelona, Liga de Quito y Universidad Católica.

Mediante sus redes sociales la Copa Ecuador confirmó que todos los partidos de los cuartos de final contarán con la asistencia del VAR. Para esta etapa del torneo, ya hay 3 partidos confirmados: Imbabura vs Independiente del Valle; El Nacional vs Delfín y Vargas Torres vs Mushuc Runa.

Por otro lado, 9 de Octubre aún espera cuál será su rival en la siguiente etapa del torneo, puesto que, Emelec aún debe enfrentar a Aucas en los octavos del torneo. El 'Bombillo' es uno de los grandes candidatos a llevarse el trofeo.

La Copa Ecuador también confirmó que el primer partido de los cuartos de final se jugará el próximo 27 julio, mientras que los últimos 3 se realizarán la primera semana de agosto.