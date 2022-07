Pedro Ortiz brilló con Emelec en la Copa Libertadores y fue clave para que el equipo azul rescate un empate ante Atlético Mineiro. El arquero tricolor está pasando por un gran momento y su actuación ya hace pensar a todos en la posibilidad de que lo lleven al mundial de Qatar.

+ Un grande: Félix Torres, en la mira de un club europeo

+ Jefferson Montero, Gabriel Cortez y Carlos Garcés destacan en la convocatoria de 9 de Octubre

+ Byron Castillo, cuando mi nombre y apellido se convierten en un problema

Mediante sus redes sociales la Conmebol destacó que Pedro Ortiz es el arquero con más atajadas en la Copa Libertadores, incluso superando a Alexander Domínguez que se encuentra en el segundo lugar representando a Deportes Tolima.

Pedro Ortiz lidera el ranking de tapadas con 31 atajadas, de las cuales se destacan las últimas ante Atlético Mineiro, sobre todo las que tuvo ante Hulk, incluyendo un penal en los minutos finales. La vuelta de la Libertadores será este martes 5 de julio de 2022.

¿Para Qatar?

El arquero de Emelec ha levantado su nivel en las últimas semanas, por lo cual, desde la afición y desde el periodismo también se cuestiona por qué no llevarlo al mundial de Qatar. En los últimos amistosos, el portero estuvo ausente, no obstante, no se descarta un regreso.