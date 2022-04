El sueño de todo futbolista es poder representar a su país en una Copa del Mundo, y ahora los tricolores podrán cumplirlo. La clasficación de Ecuador al Mundial de Qatar 2022 puso como prioridad a los jugadores el poder estar en el torneo que se jugará entre el 21 noviembre y el 18 de diciembre.

Gustavo Alfaro dejó claro a lo largo de las Eliminatorias que tiene una base de jugadores para sus convocatorias, pero si ha cambiado algunos nombres a lo largo del proceso de clasificación a Qatar. A pesar de que el DT confía en muchos jugadores, necesita que tengan continuidad en sus clubes para poder rendir de la mejor manera.

'La Tri' ya sufrió la falta de continuidad de sus jugadores durante la Copa América y los partidos frente a Perú y Brasil de junio del 2021, por lo que Alfaro no quiere volver a vivir eso. Varios de los futbolsitas que están con pocos minutos en su club podrían cambiar de aires, para así poder tener un espacio en la convocatoria para Qatar 2022.

Carlos Gruezo

El mediocampista de corte titular de 'La Tri' perdió el puesto en el FC Augsburgo debido a la lesión que sufrió a finales del 2021, algo que lo dejó fuera de las canchas por mucho tiempo. Cuando se recuperó, estuvo varios partidos sin tener minutos, pero ahora ha ido ganando terreno nuevamente. A pesar de que ya está jugando un poco más, Gruezo piensa en cambiar de aires y tiene dos ofertas de la MLS, la cuales están siendo analizadas.

Ángelo Preciado

Preciado no ha logrado consolidarse como titular en el Genk de Bélgica, algo que lo llevó a bajar su nivel al no tener mucho minutos. Esto se reflejó en su rendimiento en la doble fecha frente a Brasil de local y Perú de visitante, dejando claro que deberá jugar más seguido para no perder su puesto en 'La Tri'.

Moisés Caicedo

La situación más preocupante es la de 'Moi', quien no ha podido debutar en la Premier League con el Brighton y solamente se queda en el banco de suplentes. El mediocampista de 20 años buscará un club para salir cedido, para así tener minutos y llegar con muy buen nivel al Mundial.

Gonzalo Plata

El Sporting Lisboa tiene la idea clara de vender a Gonzalo Plata, por lo que seguramente tendrá nuevo equipo la próxima temporada. Valladolid tiene una opción de compra de 10 millones de euros, pero al ser una cantidad alta, podría no hacer uso de la misma. El Vitória Sporte Club parece ser el club más opcionado, ya que tiene prioridad sobre el ecuatoriano y puede igualar cualquiera oferta que se haga por él.

Jordy Caicedo

Las estadísticas del delantero del CSKA Sofía son muy buenas, siendo goleador del fútbol búlgaro. El ex Universidad Católica está buscando dar el salto a una liga más importante en Europa, para así poder demostrar su nivel y competir contra rivales que le pongan las cosas más difíciles. Varios clubes del viejo continente han mostrado su interés en él y podrían ficharlo en el verano.

Enner Valencia

El futuro de 'Superman' está en el aire, debido a que varios clubes de Brasil y Estados Unidos están interesados en él. Además del interés de estos países, el Fenerbahçe quiere renovarlo, pero los recientes problemas que tuvo con la directiva del club han puesto en duda que siga.