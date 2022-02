La segunda fecha de la Liga Pro Betcris tendrá como partidazo el enfrentamiento entre Independiente del Valle y Emelec y desde la previa ya empieza a calentarse el ambiente con declaraciones de lado a lado. En rueda de prensa el entrenador Renato Paiva habló de los azules, su negativa del VAR y sobre las transmisiones de Gol TV.

“Nosotros junto a Barcelona, Liga, Católica vamos a pelear el segundo lugar. Escucho que dicen que Emelec será el campeón”, abrió Paiva ironizando sobre el favoritismo que ponen sobre Emelec tras su goleada ante Macará en la primera fecha.

"Mando un abrazo a BSC por pedir VAR, es muy importante que el VAR esté presente, muy contento porque ese partido contra BSC (por la 4ta fecha) tenga VAR. No me sorprende que Emelec no quiera VAR y lo voy a explicar con factos (hechos)”, dijo antes de hacer un recuento de polémicas decisiones arbitrales en cotejos llevados a cabo entre ambos.

"Si yo escuchara a GOL TV de Guayaquil, vamos a tratar de no salir goleados este domingo (en Amaguaña contra Emelec), en GOL TV se dicen cosas como ‘no me falles mi Bombillo’”, dijo sobre la cadena que transmite el torneo local.

"Hay periodistas y periohinchas les gusta o no les guste. Yo voy a defender a muerte a mi club y malcriado no soy”, finalizó. No es la primera vez que el portugués apunta a la cablera y a Emelec como blanco de críticas.