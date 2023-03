Mientras unos se preguntaban si la LigaPro se reanudaría este fin de semana con la fecha 3 o la fecha 4 este jueves en la mañana trascendió que a falta de confirmación oficial nuevamente los aficionados tendrán que quedarse con las ganas de ver a sus equipos. La prensa por su parte esta vez dio más luces de qué ocurre detrás de la suspensión.

La gigante empresa Disney había llegado a un acuerdo con CNT para que los productos Star+, quienes transmiten el campeonato ecuatoriano, sean transmitidos para los clientes de la empresa estatal por menos de $4 por usuario, esto por un contrato de 1 año hasta ver la rentabilidad, sin embargo ya han pasado algunos meses y no se ha firmado el acuerdo.

Anderson Boscán del portal La Posta señala que esto se debe a una pugna política, ya que hay dos Ministros que contradicen la orden presidencial y están presionando para que no se firme el acuerdo. Esto favorecería a las cableras que tenían los derechos con anterioridad.

Desde LigaPro no ha habido un anuncio oficial sobre si se juega o no la jornada de este fin de semana, tampoco los motivos por los que no se han puesto de acuerdo. Habrá nueva reunión con directivos de los equipos.