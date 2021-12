Ecuador está realizando una gran Eliminatoria rumbo al mundial de Qatar 2022. 'La Tri' se ubica en tercera posición y es una firme candidata a jugar la próxima copa del mundo; sin embargo, se debe considerar una posible caída en puntos y en juego como ya pasó rumbo a Rusia 2018.

Fecha 15

Los resultados para que Ecuador no llegue a la próxima Copa del mundo serían aquellos en los que 'La Tri' no pueda sumar ni de local ni de visitante, mientras que sus inmediatos seguidores sí lo hagan. En la fecha 15, vs Brasil, el equipo nacional no tendría que sumar y estos deberían ser los otros resultados.

Fecha 16

En la fecha 16, Ecuador visita a Perú en Lima en una auténtica final; mientras que estos deberían ser los otros resultados para que el equipo nacional siga perdiendo distancia en la tabla de posiciones.

Fecha 17

Para la fecha 17, Ecuador visitará a Paraguay y si los resultados se siguen dando para que 'La Tri' no vaya a Qatar 2022 también sería una 'final'; si el equipo nacional no suma puntos estos deben ser los resultados que lo saquen de la tabla

Fecha 18

La última fecha del camino a Qatar 2022 vuelve a presentar un Ecuador contra Argentina en la altura de Quito; no obstante, si el destino depara resultados que dejarían a 'La Tri' quede fuera de la copa mundial estos tendrían que ser los marcadores en la última fecha.

Solo con este terrible panorama, la selección nacional de Ecuador podría perder su cupo en la próxima copa mundial de Qatar 2022; aunque no es imposible si es muy poco probable, sobre todo si se considera el actual nivel de las selecciones.