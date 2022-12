Este jueves 8 de diciembre de 2022 el aún propiedad de Emelec, Leandro Vega, conversó sobre su actualidad y de la posibilidad de regresar al club de cara a la próxima temporada. El futbolista dejó la institución en 2021 tras varios problemas con el entrenador de ese entonces, Ismael Rescalvo.

+ ¿A un grande? Joaquín Vergés analiza quedarse en la LigaPro

+ Corozo, presentado en Barcelona: "Quiero hacer las cosas bien y volver a la selección de Ecuador"

+ ¿A un grande? Andrés López llegaría a este equipo de la LigaPro

Leandro Vega tuvo destacados momentos en Emelec, sin embargo, las lesiones y el mal esto físico le terminaron pasando factura y provocando su tempranda salidad del club. El jugador argentino se refirió a la posibilidad de volver.

"Yo quiero mucho al club porque fue quien me abrió las puertas en un momento que no estaba bien. Sigo siendo patrimonio del club, yo no me quiero ir o no quiero cumplir un contrato sabiendo que no le pude dejar nada al club", comentó el jugador.