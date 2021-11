La lesión que sufrió Adrián Gabbarini lo tendrá alejado de los campos de juegos entre 6 y 8 meses. Esto obligará a los 'Albos' a fichar a un arquero que pueda reemplazarlo, y no le pese estar en uno de los arcos más importantes del país. Varios nombres empezaron a surgir, pero el de Hernán Galíndez fue el que más sonó.

Varios medios de comunicación y periodistas de Quito dieron como un hecho la llegada de Galíndez a Liga de Quito, a pesar de que el argentino-ecuatoriano tiene contrato vigente con Universidad Católica. El agente del 'Gordo' habló sobre la situación del arquero de 'La Tri' y reveló que nadie de Liga de Quito se ha comunicado con él o su representado.

"Él tiene un año más de contrato con Universidad Católica. Liga de Quito no se ha comunicado ni con Hernán Galíndez, ni conmigo, ni con el club. Que tenga una cláusula no quiere decir que Hernán se vaya mañana donde quiera. A nivel formal no he hablado con dirigentes ni de LDU, ni de ningún equipo. Se va a tomar la decisión con las ofertas formales sobre la mesa", inició Rodrigo Abadie en Radio Área Deportiva.

"Yo trabajé con Liga y lo poco que trabajé con ellos, fue muy serio. Lo que sí tengo que reconocer es que el cuerpo técnico (de LDUQ) sí se comunicó con el jugador y no conmigo. Eso es bueno y está dentro de los parámetros normales, pasa que no sólo lo llamó ese técnico, lo llamaron varios. Que lo llame el DT de LDU y le diga que lo quiere, está perfecto", sentenció el representante de Galíndez.