Los rumores sobre el posible fichaje de Luis Fernando León por CS Emelec parecen estar cada vez más cerca de ser una realidad. De momento, su reprensentante ha confirmado un acercamiento.

+ Con gol de Ángel Mena, León venció a Querétaro en la Liga MX

+ Desde Uruguay revelan: "Quise llevar al 'Cuco' Angulo a Peñarol"

+ ¿Clásico del Astillero en Estados Unidos? Esto dijo el presidente de Barcelona

Gonzalo Vargas, representante de León, concedió una entrevista a Radio Huancavilca y reveló que Emelec sí está interesado en el defensor de 29 años, y que León vería con buenos ojos este traspaso.

"Fernando no está lesionado, lo que se hizo fue una artroscopia, una limpieza", manifestó sobre el estado físico de León que no ha tenido minutos recientemente. Además, reveló: "Han existido conversaciones con Emelec pero aún no es jugador de Emelec. Esperamos que en las próximas 48 horas se concrete".