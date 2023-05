El tema de Marcos Caicedo en Emelec finalmente 'explotó' y el jugador ha quedado fuera del próximo partido de Copa Sudamericana ante Guaraní. Se reveló que el jugador habría tenido un acto de indisciplina con el entrenador.

Según informan el acto de indisciplina de Marcos Caicedo llegó en el partido de Emelec contra Independiente del Valle, justamente cuando el jugador había regresado a la convocatoria de los 'eléctricos' en la LigaPro.

Informa Álvaro Riera Carbo en sus redes sociales Marcos Caicedo no ha sido separado de Emelec para este 2023, no obstante, el jugador se negó a entrar de cambio al partido contra IDV en lugar de JJ Sánchez y no se presentó a entrenar con el resto de sus compañeros este 2 de mayo.

Marcos Caicedo y Emelec volvieron a juntar sus caminos en 2022, cuando el extremo regresó tras su paso por Guayaquil City, el futbolista se lesionó y no disputó ni 1 minuto en esa temporada, para este nuevo curso parecíaque la situación cambiaría, pero no es así. En Emelec tomarían una decisión en los próximos días.