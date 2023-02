Ismael Rescalvo terminó su trayecto en Emelec en este 2023 tras 4 años, donde no pudo celebrar ningún título con azules. El entrenador se marchó con un acuerdo con la actual directiva, pero revelan qué fue lo que le faltó para poder brillar con los eléctricos.

Rescalvo no tuvo grandes momentos en Emelec más allá de 2021, donde pudo meter al equipo en una final que acabaron perdiendo con Independiente del Valle. Uno de sus ex-colaboradores, Óscar Bagüí, reveló que al técnico le faltó mano dura.

"No me arrepiento de lo que dije, simplemente dí mi opinión. Siempre tuve apertura con Rescalvo como DT. Cuando no se queda campeón todo se ve mal, está muy bien preparado y le faltó mano más dura en ciertos momentos", comentó Bagüí.