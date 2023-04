Emelec se jugará un partido muy importante contra Huracán por la Copa Sudamericana el próximo jueves, 20 de abril de 2023. Los azules necesitan una victoria para no desprenderse de la pelea por clasificar a la siguiente ronda.

Miguel Rondelli no la ha pasado bien en las últimas semanas tras sumar 4 derrotas consecutivas y que ya se dude de su cargo al frente de los azules, de ahí que, estaría preparando un 11 muy sorpresivo para este encuentro de Sudamericana.

Según la información de Javier Ruiz, Emelec jugaría en la Copa Sudamericana con una línea de 3, dejando en el banco de suplentes a un jugador muy poco querido por la hinchada como Romario Caicedo, además, se destacan cambios en ataque.

Posible XI de Emelec: P. Ortiz, C. Fara, F. León, B. Agrón, B. Carabalí, C. Valencia, J. Alberti, C. Cruz, E. Lastre, J. J. Sánchez, y T. Chamba.