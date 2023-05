El ex delantero argentino Ismael Blanco ve con buenos ojos ser DT en Ecuador.

Mientras el Deportivo Cuenca trabaja en arreglar la salida de su cuerpo técnico vigente y alistando la llegada del siguiente, aparecen más nombres que se perfilan como candidatos para asumir el cargo de entrenador del equipo 'morlaco'.

Sorpresivamente, el argentino Ismael Blanco quiere ya ejercer como entrenador y en conversaciones con el periodista Nicolás Rivera se ofreció para los azuayos. "Me encantaría dirigir en Ecuador, ya tengo el que sería mi equipo de trabajo. Me honraría que el Cuenca me tome como opción".

Ismael Blanco colgó los botines la temporada pasada con el Club Ciudad de Bolívar del torneo Federal A de Argentina, en Ecuador es recordado por su paso por Barcelona SC, donde estuvo dos temporadas y fue goleador en la primera de ellas.

Olimpo, Lanús de Argentina, AEK de Athenas son algunos de los clubes que tuvieron a Blanco como jugador también. El Dep. Cuenca por su parte tiene a Santiago Escobar y a Edison Méndez como opciones de mayor peso.