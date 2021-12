Los representantes de jugadores empiezan a moverse durante el mercado de pases y ofrecen sus jugadores a diferentes equipos para ver si están interesados en ficharlos. De esta forma se terminan dando varias transferencia alrededor del mundo y Ecuador no es la excepción.

Un jugador que fue descartado por Liga de Quito hace un par de años fue ofrecido a Barcelona SC y Emelec. El mediapunta ecuatoriano entraría muy bien en ambos equipo, pero ahora habrá que esperar para ver si los cuerpos técnicos de los clubes del Astillero estarán interesados en contar con él.

El periodista Roberto Bonafont informó que Jonathan Borja fue ofrecido a Barcelona SC y Emelec. La 'Zika' no ha tenido equipo hace un año, algo que podría ser un impedimento para que llegue a los dos equipos, pero todos saben del talento que tiene y si puede recuperar su nivel sería un gran fichaje.

Borja estuvo a punto de fichar por un equipo en Turquía, pero sus papeles no estuvieron en regla y eso no permitó que firme el contrato. El ex jugador de Liga de Quito busca volver al país luego de no haber tenido un buen paso por el fútbol del exterior y espera que algún club confíe en él para demostrar sus condiciones.