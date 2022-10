Los candidatos a presidente de Emelec han dejado claro que no contarán con Ismael Rescalvo en la dirección técnica del club, por lo que las horas del español en el 'Bombillo' está contadas. El estratega del equipo guayaquileño advirtió que se deberán sentar con él para negociar su salida, ya que hay un contrato vigente hasta finales del 2023.

Rescalvo no consiguió los resultados esperados en los cuatro años que lleva en el banco de suplente de los 'Eléctricos', y la mala imagen del juego colectivo que tiene el equipo, lo dejaron sin respaldo de los hinchas. José Pileggi, candadito a la presidencia, dio a conocer el monto que deben pagar al entrenador español para rescindir su contrato.

En una entrevista con Radio Sucre, Pileggi hizo público que el valor para terminar el contrato de Ismael Rescalvo con Emelec es de 700 mil dólares. Esta elevada suma de dinero es por el año restante que tiene DT con el 'Bombillo', y representa los salarios que deberían ser cancelados en los 12 meses del 2023.

Todo se definirá cuando las elecciones a presidente de Emelec se realicen, pero por el momento no es seguro si se harán el 1ro de noviembre por una medida cautelar que fue aceptada por un juez. Lo cierto es que Rescalvo no entra en los planes de ningún candidato y el ganador de las elecciones no tardará en rescindir su contrato.