El defensor de 23 años, Richard Mina, será una de las bajas en la oncena de Sociedad Deportiva Aucas para la final de vuelta que se disputará en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda ante Barcelona el próximo 13 de noviembre de 2022 a las 18h00 para definir al campeón de la temporada 2022. El defensor oriental salió expulsado a los 77' minutos en el encuentro de ida.

Es así que el futbolista, quien ha disputado 25 encuentros dentro de la temporada en la LigaPro, tendrá que conformarse con ver el encuentro de vuelta en las gradas de Chillogallo, así también, en conversación con los medios de comunicación, indicó que el resto de la plantilla del Aucas requiere de apoyo para lograr obtener el primer título en la historia de los orientales. "En este momento nuestros compañeros necesitan mucho apoyo. Confío en ellos al 100%", dijo.

Sobre su expulsión por doble amarilla en el Estadio Monumental, Mina se mostró muy contrario a la decisión del juez central Augusto Aragón que lo sacó del compromiso. "Creo que todo el público ecuatoriano se dio cuenta de lo que pasó. Es algo que se pasa de mis manos pero ya estoy sancionado, ya está, hay más jugadores que pueden cumplir el mismo rol en mi posición".

Cuando se le cuestionó sobre las palabras del entrenador de Sociedad Deportiva Aucas, el venezolano César Farías, tras la expulsión, el defensor indicó que recibió palabras de aliento y de paz. "El profe me dijo que estas cosas se podrían dar, en una final se puede esperar de todo y que me encuentre tranquilo. Me transmitió tranquilidad", sentenció Mina.

Finalmente, en torno al compromiso de vuelta, el zaguero central indicó que será muy complicado, que no se sienten confiados y que saldrán de la misma manera que en el encuentro de ida. Además llamó a la parcialidad auquista a llenar el escenario deportivo. "Pedimos a los hinchas que vengan el día domingo para alentarnos hasta lo último. Vamos a tratar de ser campeones", concluyó.