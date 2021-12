La llegada de Billy Arce generó varias dudas, ya que el había tenido indisciplinas en Barcelona SC y Emelec, razón por la que terminó saliendo de ambos clubes. Todo apuntaba que el ecuatoriano iba a ser un jugador más que no iba a demostrar su talento por no estar enfocado fuera de las canchas, pero en el 'Rey de Copas' recuperó su nivel y marcó diferencias.

+ Descartan a Banguera y Pinos: En Liga de Quito tomaron una decisión sobre el nuevo arquero

+ Cuatro equipos del exterior preguntaron por un titular de Barcelona SC

+ DT del Valladolid habló del castigo a Gonzalo Plata y confirmó cuándo volverá a jugar

Los 'Albos' no pasan por un buen momento económico, por lo que su intento de que Arce continúe en el club no prosperó. El representante del jugador, Hernán Banato, habló en una entrevista para la radio Área Deportiva donde confirmó que el ex IDV no continuará en el fútbol ecuatoriano y su futuro estará en el exterior.

"Hay clubes interesados en Billy Arce en Brasil, le queda 6 meses de contrato con el Brighton y quieren verlo, hicieron una inversión hace 3 años cuando lo compraron, no seguirá en Liga", fueron las palabras de Banato. El jugador ecuatoriano deberá presentarse en el Brighton y ver si convence al DT para quedarse, sino hay clubes brasileños con intenciones de ficharlo.

Arce logró darle un vuelco a su carrera y encaminarla para poder jugar en el exterior. Tras un paso por tres de los cuatro grandes de Ecuador se recuperó y está en el mejor nivel de su carrera, igualando al que tuvo en Independiente del Valle y lo llevó al fútbol de Inglaterra. El Birghton es dueño del pase de Jeremy Sarmiento, Billy Arce y Moisés Caicedo, mostrando que confían en el talento tricolor.