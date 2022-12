Con la Copa del Mundo Qatar 2022 finalizada ahora el fútbol tiene su atención en el venidero mercado de transferencias. En Ecuador hay énfasis en qué será del futuro del volante nacional Moisés Caicedo, otra vez protagonista de rumores con los grandes del viejo continente.

Según el periodista Ekrem Konur, el Brighton sabe que recibirá dos ofertas al menos por su mediocampista titular, ambos de dos de sus rivales de competencia. El Chelsea y el Liverpool de la Premier League pondrán dinero sobre la mesa para llevarse a nuestra promesa ecuatoriana.

Hay una diferencia que puede ser clave y es que los blues de Graham Potter tendrían a Caicedo como prioritario mientras que los reds esperarán a ver si concretan el fichaje de Jude Bellingham del Borussia Dortmund.

El traspaso no tendrá menos de 70 millones de euros si es que se da, el Brighton sabe que el contrato que tienen con el ex Independiente del Valle es hasta el 2025 por lo que no hay apuro de venderlo.