Hace pocas semanas se conoció que el Brighton llamó de vuelta a Moisés Caicedo de su préstamo en el Berrschot de Bélgica. El ecuatoriano recuperó su nivel al tener continuidad, algo que llamó la atención de las 'Gaviotas' y ante un par de lesiones de sus jugadores, decidieron que 'Moi' regrese a Inglaterra.

Todos esperaban que Caicedo debute en Premier League con el Brighton, pero eso no ha ocurrido hasta el momento, algo que generó muchas dudas sobre su futuro. El mediocampista de 'La Tri' rompió el silencio sobre su situación en el club inglés, ya que no juega desde el 27 de diciembre, cuando disputó su último encuentro con el Beerschot.

"Esta vez que volví a Brighton estoy entrenando muy fuerta para que me tomen en cuenta. En Beerschot no ganaba todos los partidos, pero era muy feliz porque estaba jugando y teniendo minutos. Yo creo que un jugador si no está jugando, no está feliz y por eso me estoy esforzando mucho para poder tener minutos en Brighton", declaró 'Moi' en El Canal del Fútbol.

"Le agradecí mucho a Dios (que el Brighton lo llame de vuelta), porque veo que mi trabajo va evolucionando. Me da mucha alegría que vuelvo a una de las mejores ligas del mundo", finalizó Caicedo. El ecuatoriano no contempla un cambio de club y espera convencer al DT para poder tener minutos.