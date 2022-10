Lorenzo Faravelli es una de las piezas claves de este Independiente del Valle campeón de la Copa Sudamericana 2022. Tanto así que el volante aportó con la asistencia para el primer gol de Lautaro Díaz y marcó el segundo tanto, apareciendo solo en el área.

+Otra medida: Qatar anunció un nuevo requisito para asistir al Mundial

+¿Casualidad? Enner Valencia fue recordado en la previa del Mundial por sus goles

+¿Lo sufrió? Jugador japonés destacó el juego de la tricolor

Después de la consecución del título, Faravelli diálogo con ESPN, en el estadio Mario Alberto Kempes donde contó sus sensaciones y recordó a Gerardo Martino con una frase que lleva muy presente.

“Cuando salimos campeones con Newell’s el 2013, el dijo que las cosas no pasan por casualidad, sino porque uno las busca, y nosotros esto lo buscamos este club busca las cosas, no espera que sucedan, y yo creo que no es casualidad que hemos conseguido esto," relató el argentino.

Ese equipo de Newell`s tenía en sus filas a Gabriel Heinze, Pablo Perez, Maxi Rodríguez, Víctor Figueroa, Nahuel Guzman, Ignacio Scocco, Lorenzo Faravelli entre otros.