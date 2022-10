Hoy afianzado en el Real Valladolid, el extremo ecuatoriano Gonzalo Plata tuvo más de una opción para llegar al viejo continente antes que el Pucela se lo lleve. El ''tricolor' estuvo en planes de uno de los gigantes de Europa.

+ Aseguran que dos titulares de Emelec ya están vendidos

+ Grande de Ecuador negocia con Bryan Angulo

+ Gonzalo Plata generó un penal tras jugada de crack

Pablo Trobbiani, en charlas con Radio La Bruja, contó que el FC Barcelona si tuvo en planes reales al joven ecuatoriano. "Me pidieron referencias y yo les di un informe bárbaro,me preguntaron si Plata tenía capacidad de jugar ahí y les dije que sí", empezó el argentino.

De igual forma Trobbiani dio a conocer qué ocurrió para que el ex Independiente del Valle no esté jugando ahora en el Camp Nou. "No pudieron competir con el Sporting de Lisboa, tenían unos márgenes salariales que no pudieron pasar".

"Ofrecieron 2 millones de dólares y creo que el cuadro portugués ofreció 3 o 4 millones, entonces se lo llevaron", dijo señalando que la delicada situación económica del club blaugrana tuvo que ver con la no llegada del seleccionado ecuatoriano.